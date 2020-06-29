В Беларуси правоохранители начали проверку еще одного соперника Лукашенко

Об этом белорусскому издания TUT.BY сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.
"Для проведения доследственной проверки в министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало. Сейчас проводится проверка", – сказала она.
Издание отмечает, что речь, вероятно, идет о турецко-белорусском бизнесмене Седате Игдеджи. Он утверждал, что Цепкало не заплатил ему за услуги по проектированию и строительству дома. Цепкало назвал слова застройщика "чушью".
Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа этого года. Один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико – был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.
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