В Беларуси правоохранители начали проверку еще одного соперника Лукашенко

Министерство внутренних дел Беларуси начало проверку "фактов противоправной деятельности" со стороны бывшего дипломата, участника президентской кампании и соперника действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Валерия Цепкало.

Об этом белорусскому издания TUT.BY сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

"Для проведения доследственной проверки в министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало. Сейчас проводится проверка", – сказала она.

Издание отмечает, что речь, вероятно, идет о турецко-белорусском бизнесмене Седате Игдеджи. Он утверждал, что Цепкало не заплатил ему за услуги по проектированию и строительству дома. Цепкало назвал слова застройщика "чушью".

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа этого года. Один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико – был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.