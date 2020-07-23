"Мы готовы идти на риск". Ляшко объяснил, как будут работать школы в условиях эпидемии коронавируса

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что власти готовы "идти на риск", чтобы обеспечить обучение детей.

Ляшко заявил, что правительство разрабатывает рекомендации по работе школ в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах Фото: EPA

С 1 сентября школы в условиях эпидемии коронавируса будут работать так же, как работают в условиях сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ. Об этом "Українському радіо" заявил замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы приняли решение двигаться так, как это происходило в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ: школы работают до того момента, пока не превышают эпидпорог", – сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что эпидемический порог для коронавируса пока не определен, "потому что коронавирус циркулирует первый год". "Мы говорим, что школы работают до того момента, пока район или город областного значения не попадает в "красную" зону. Тогда школа закрывается на период, пока действует карантин", – заявил замминистра.

Он добавил, что сейчас правительство разрабатывает рекомендации по работе школ в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах.

"Сейчас мы их согласовываем с Министерством образования для того, чтобы наработать нормы, которые реально будут выполняться. Мы не хотим писать нормы, которые потом нельзя выполнить", – сказал Ляшко.

В частности, отметил он, "нельзя обязать учеников в течение шести уроков быть в масках". "Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина", – подчеркнул главный санврач.

Он предположил, что часть предметов школьники будут изучать дистанционно, часть – непосредственно в школе.

"Впрочем, мы должны понимать, что школа выполняет как образовательную, так и социально-экономическую функции. Родители, отводя ребенка в школу, получают определенное время на работу и выполнение профессиональных обязанностей. Как только мы переходим на дистанционное образование, то с ребенком должен кто-то находиться дома. Это будет влиять на возможность семей работать и пополнять семейный бюджет", – заключил Ляшко.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали постепенно ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

16 июля министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал внесение изменений, которые касаются режима карантина в Украине. По его словам, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии ограничений. При этом ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Степанов отмечал, что с 1 сентября школы "должны перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат".

Ляшко заявлял, что в школах могут ограничить одновременное пребывание детей в классах. Возможно, уроки по математике будут проводить в классах, а история будет проходить дистанционно. Также он не исключил, что дети будут учиться по сменам.