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Степанов о работе школ с 1 сентября: Мы должны перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, решение о формате работы школ с 1 сентября пока не принято.

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Степанов: Мы не исключаем, что это может быть смешанный вариант, когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами
Степанов: Мы не исключаем, что это может быть смешанный вариант, когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами
Фото: rbc.ua

Министерство здравоохранения и Министерство образования выступают за то, чтобы школы с 1 сентября заработали в обычном формате, однако сейчас рассматриваются разные варианты. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он, в частности, подчеркнул, что переход на дистанционное обучение весной этого года был полностью оправдан. "Нам необходимо было остановить распространение коронавируса. Насчет учебного года с 1 сентября – сейчас мы активно работаем с Министерством образования. Мы понимаем, что должны перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат", – заявил он.

При этом, добавил министр, окончательное решение пока не принято и ведомства рассматривают разные варианты.

"Мы не исключаем, что это может быть смешанный вариант, когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами. Естественно, в условиях адаптивного карантина оно будет отличаться. При этом мы не исключаем, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы. Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы, возможно, будет переход на дистанционное обучение", – отметил он.

Степанов прогнозирует, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца июля.

С 11 мая карантинные ограничения начали постепенно ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264, из них скончалось 1456 человек, вылечилось 29 769 больных.

Врио министра образования Украины Сергей Шкарлет говорил, что переход на дистанционное школьное обучение чреват социальными последствиями.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, образование, эпидемия, Министерство образования, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, Сергей Шкарлет
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