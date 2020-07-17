Степанов о работе школ с 1 сентября: Мы должны перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, решение о формате работы школ с 1 сентября пока не принято.

Степанов: Мы не исключаем, что это может быть смешанный вариант, когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами Фото: rbc.ua

Министерство здравоохранения и Министерство образования выступают за то, чтобы школы с 1 сентября заработали в обычном формате, однако сейчас рассматриваются разные варианты. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он, в частности, подчеркнул, что переход на дистанционное обучение весной этого года был полностью оправдан. "Нам необходимо было остановить распространение коронавируса. Насчет учебного года с 1 сентября – сейчас мы активно работаем с Министерством образования. Мы понимаем, что должны перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат", – заявил он.

При этом, добавил министр, окончательное решение пока не принято и ведомства рассматривают разные варианты.

"Мы не исключаем, что это может быть смешанный вариант, когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами. Естественно, в условиях адаптивного карантина оно будет отличаться. При этом мы не исключаем, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы. Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы, возможно, будет переход на дистанционное обучение", – отметил он.

Степанов прогнозирует, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца июля.

С 11 мая карантинные ограничения начали постепенно ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264, из них скончалось 1456 человек, вылечилось 29 769 больных.

Врио министра образования Украины Сергей Шкарлет говорил, что переход на дистанционное школьное обучение чреват социальными последствиями.