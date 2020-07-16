ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Проходной балл ВНО для поступления в медвузы снижать, скорее всего, не будут – Степанов

О том, что Министерство здравоохранения Украины намерено снизить проходной балл для абитуриентов, поступающих в медицинские вузы на специальности "педиатрия" и "эпидемиология", накануне заявляли общественные активисты. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что такая возможность обсуждалась, но, скорее всего, не будет принята.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов заявил, что проходной бал для поступающих в медвузы вряд ли будет снижен
Степанов заявил, что проходной бал для поступающих в медвузы вряд ли будет снижен
Фото: kmu.gov.ua

Министерство здравоохранения не намерено снижать проходной балл внешнего независимого оценивания для поступления в медицинские вузы на специальности "педиатрия" и "эпидемиология". Об этом на брифинге 16 июля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Трансляция пресс-конференции велась на странице Кабмина в YouTube.

"На заседании медицинского совета подняли вопрос относительно низкого качества знаний людей, которые набираются на такие специальности, как "педиатрия" и "эпидемиология". В последние пять лет было системное уничтожение этих специальностей, особенно эпидемиологов. Одним из способов увеличить количество людей, которые будут обучаться на этих специальностях, было снизить проходной балл ВНО до 130 (сейчас – 150. – "ГОРДОН"). Мы сейчас рассматриваем разные предложения, не думаю, что остановимся на этом", – отметил министр.

30 июня заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в Украине из-за эпидемической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания. Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирования.

15 июля пресс-служба благотворительного фонда "Таблеточки" сообщила, что проходной барьер собираются снизить и для будущих педиатров и эпидемиологов.

"Как нам стало известно, в Министерстве [здравоохранения Украины] планируют снизить проходной балл ВНО для будущих педиатров и санитарных врачей до 130 (при максимуме 200), а также уже вынесли на общественное обсуждение приказ о снижении проходного балла лицензионного медицинского экзамена "Крок". Что это означает для детей? Врач-педиатр с низким уровнем знаний не сможет вовремя заметить симптомы смертельно опасной болезни и направить пациента на обследование к нужному специалисту", – считают в фонде.

"Таблеточки" призвали руководителей Минздрава и Министерства образования и науки "не пренебрегать качеством знаний и навыков будущих специалистов для банального увеличения количества студентов".

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, медицина, образование, ВНО, Минздрав, Максим Степанов, КРОК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон занялась боксом
Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон занялась боксом
"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака
"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака
"Мое сердце разбито". Блум потерял домашнего питомца
"Мое сердце разбито". Блум потерял домашнего питомца
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
Грэм крупным планом показала, как кормит сына грудью. Видео
Грэм крупным планом показала, как кормит сына грудью. Видео
  "Это такая харизма, такой аромат одеколона". Сумская рассказала об отношениях с Винником
  "Это такая харизма, такой аромат одеколона". Сумская рассказала об отношениях с Винником
"Красивая пара". Матвиенко и Мирзоян позировали в бассейне в объятиях друг друга
"Красивая пара". Матвиенко и Мирзоян позировали в бассейне в объятиях друг друга
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
  "Дежавю/Позови". Пивоваров выпустил клип-дилогию. Видео
  "Дежавю/Позови". Пивоваров выпустил клип-дилогию. Видео
"Мама как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
Взгляд Собчак или Виторгана? В сети спорят, на кого больше похож трехлетний Платон
Взгляд Собчак или Виторгана? В сети спорят, на кого больше похож трехлетний Платон
"Как сучка перед вязкой". Полуголый Остапчук позировал с новой пассией
"Как сучка перед вязкой". Полуголый Остапчук позировал с новой пассией
Наталка Карпа поделилась снимками с отдыха на Черном море в Затоке
Наталка Карпа поделилась снимками с отдыха на Черном море в Затоке
"Папа, как ты можешь улыбаться в этом аду?" Отец Pіnk после второго курса химиотерапии сломал позвоночник
"Папа, как ты можешь улыбаться в этом аду?" Отец Pіnk после второго курса химиотерапии сломал позвоночник
"Слава, вам не жалко бедных животных?". Каминскую раскритиковали за свежее фото дочери
"Слава, вам не жалко бедных животных?". Каминскую раскритиковали за свежее фото дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS