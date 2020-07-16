Проходной балл ВНО для поступления в медвузы снижать, скорее всего, не будут – Степанов

О том, что Министерство здравоохранения Украины намерено снизить проходной балл для абитуриентов, поступающих в медицинские вузы на специальности "педиатрия" и "эпидемиология", накануне заявляли общественные активисты. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что такая возможность обсуждалась, но, скорее всего, не будет принята.

Степанов заявил, что проходной бал для поступающих в медвузы вряд ли будет снижен Фото: kmu.gov.ua

Министерство здравоохранения не намерено снижать проходной балл внешнего независимого оценивания для поступления в медицинские вузы на специальности "педиатрия" и "эпидемиология". Об этом на брифинге 16 июля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Трансляция пресс-конференции велась на странице Кабмина в YouTube.

"На заседании медицинского совета подняли вопрос относительно низкого качества знаний людей, которые набираются на такие специальности, как "педиатрия" и "эпидемиология". В последние пять лет было системное уничтожение этих специальностей, особенно эпидемиологов. Одним из способов увеличить количество людей, которые будут обучаться на этих специальностях, было снизить проходной балл ВНО до 130 (сейчас – 150. – "ГОРДОН"). Мы сейчас рассматриваем разные предложения, не думаю, что остановимся на этом", – отметил министр.

30 июня заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в Украине из-за эпидемической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания. Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирования.

15 июля пресс-служба благотворительного фонда "Таблеточки" сообщила, что проходной барьер собираются снизить и для будущих педиатров и эпидемиологов.

"Как нам стало известно, в Министерстве [здравоохранения Украины] планируют снизить проходной балл ВНО для будущих педиатров и санитарных врачей до 130 (при максимуме 200), а также уже вынесли на общественное обсуждение приказ о снижении проходного балла лицензионного медицинского экзамена "Крок". Что это означает для детей? Врач-педиатр с низким уровнем знаний не сможет вовремя заметить симптомы смертельно опасной болезни и направить пациента на обследование к нужному специалисту", – считают в фонде.

"Таблеточки" призвали руководителей Минздрава и Министерства образования и науки "не пренебрегать качеством знаний и навыков будущих специалистов для банального увеличения количества студентов".