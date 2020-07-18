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"Может быть большой рост". Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале

Заболеваемость коронавирусом может вырасти на фоне сезонной эпидемии гриппа, считает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко заявил, что в ноябре феврале может произойти вспышка коронавируса
Ляшко заявил, что в ноябре – феврале может произойти вспышка коронавируса
Фото: EPA

В ноябре 2020-го – феврале 2021 года может произойти всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" высказал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. 

Он отметил, что коронавирус имеет сезонность, поэтому Минздрав прогнозирует вспышку на фоне сезонной эпидемии гриппа.

"С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост [заболеваемости] гриппом. Это будет ноябрь, первая волна, и февраль, вторая волна. Тогда у нас может произойти большой рост. Нам надо подготовиться", – сказал Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 18 июля в мире коронавирусом заразились более 14,1 млн человек, из них более 602 тыс. скончались, 7,89 млн выздоровели.

Общее количество инфицированных в Украине составляет 58 111 (+847 за сутки), 1477 из них умерли (+21), 30 525 выздоровели (+756). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6797), Львовской (7891) и Черновицкой (5289) областях.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, грипп, эпидемия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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