Милевский вернулся на поле после двухнедельной самоизоляции из-за вспышки коронавируса

Украинский футболист Артем Милевский, играющий за команду брестского "Динамо", на своей странице в Instagram заявил, что вернулся на поле после того, как провел две недели в самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.
"Снова вместе, снова рядом", – подписал он фото, на котором запечатлен в компании игроков на футбольном поле.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Две недели назад Милевский заявил, что ему предстоит провести время в изоляции.
В период изоляции футболист делился с подписчиками снимками, показывая, как проводит время на карантине – в частности, Милевский занимался на беговой дорожке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О вспышке коронавирусной инфекции в брестском "Динамо" стало известно 6 июля. По информации издания, коранвирусом заболели 15 человек, из которых 10 – футболисты, в том числе и Милевский.