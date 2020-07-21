Милевский вернулся на поле после двухнедельной самоизоляции из-за вспышки коронавируса

Украинский футболист Артем Милевский разместил в сети фото, на котором запечатлен на футбольном поле.

Милевский: Снова вместе, снова рядом Фото: timi1010 / Instagram

Украинский футболист Артем Милевский, играющий за команду брестского "Динамо", на своей странице в Instagram заявил, что вернулся на поле после того, как провел две недели в самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.

"Снова вместе, снова рядом", – подписал он фото, на котором запечатлен в компании игроков на футбольном поле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mujiki,privet!!!!!! Snova vmeste,snova riadom!!eeeee Публикация от timi1010 (@timi1010) 20 Июл 2020 в 11:31 PDT

Две недели назад Милевский заявил, что ему предстоит провести время в изоляции.

В период изоляции футболист делился с подписчиками снимками, показывая, как проводит время на карантине – в частности, Милевский занимался на беговой дорожке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Na domawnih Публикация от timi1010 (@timi1010) 8 Июл 2020 в 4:08 PDT

О вспышке коронавирусной инфекции в брестском "Динамо" стало известно 6 июля. По информации издания, коранвирусом заболели 15 человек, из которых 10 – футболисты, в том числе и Милевский.