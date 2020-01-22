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Милевский и Алиев посоревновались в футбольном мастерстве в центре Киева. Видео

Украинский игрок "Динамо" (Брест) Артем Милевский и экс-футболист сборной Украины Александр Алиев устроили футбольные состязания в центре Киева. Игроки перебивали мяч через Крещатик, прокидывали его между ног прохожим, набивали ногой наперегонки по мосту и придумывали другие трюки. Видео противостояния опубликовано на YouTube-канале "Миля". Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика.

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Милевский выступает за белорусский "Динамо" (Брест)
Милевский выступает за белорусский "Динамо" (Брест)
Фото: dynamo-brest.by
видео

Видео: Миля / YouTube
Теги: футбол, Украина, Александр Алиев, Артем Милевский, Крещатик, видео
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