В брестском "Динамо" вспышка COVID-19. Болезнь подтвердили у украинцев Милевского, Хачериди и Нойока

Трое украинских футболистов – Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок – заразились коронавирусной инфекцией, Нойок находится в больнице, сообщает Tribuna.

Милевский 3 июня провел полный матч со "Смолевичами" после того, как в команде произошла вспышка COVID-19 Фото: timi1010 / Instagram

В брестском "Динамо" произошла вспышка COVID-19, заболели 15 человек, из них 10 – футболисты. Об этом 5 июля сообщает Tribuna.

Среди заболевших футболистов трое украинцев – Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.

Издание, ссылаясь на источники, отмечает, что Нойок находится в больнице.

Телеканал "Футбол" 3 июля сообщал, что Милевский провел полный матч со "Смолевичами" после того, как в команде произошла вспышка COVID-19. На тот момент Нойок и Хачериди оказались вне заявки на матч из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,4 млн, из них более 6,17 млн вылечились, а более 534,2 тыс. умерли.