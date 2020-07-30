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Гольдман: В Израиле борьба с коронавирусом передана под управление министерства обороны

В Израиле официально – вторая волна коронавируса, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт в области пациент-менеджмента из Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

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Гольдман: Не побоюсь этого слова у нас хаос
Гольдман: Не побоюсь этого слова – у нас хаос
Фото: Roman Goldman / Facebook

Борьбой с коронавирусом в Израиле будет управлять министерство обороны, начался призыв резервистов службы тыла, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт в области пациент-менеджмента из Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

"В Израиле официально зафиксирована вторая волна коронавируса. Мы это видим и по тестам, отслеживая, как вирус генетически изменяется, как проявляет себя. 28 июля минздрав признал, что не имеет возможности остановить вторую волну вируса, поэтому официально в Израиле полностью вся борьба с COVID-19 – тестирование, логистика, профилактика, эпидемиологическое расследование, обеспечение карантина – передана под управление министерства обороны. Это самая большая и мощная организация в стране. Уже начали призывать резервистов службы тыла (это аналог МЧС), которые также включаются в борьбу с болезнью", – рассказал Гольдман.

Он отметил, что медики больше всего опасаются наплыва тяжелых пациентов.

"Мы привлекли всех медсестер и медицинских студентов, обучили их и передали им определенные полномочия. Также закупили дополнительные ИВЛ, подготовили материальную базу. Больше всего мы опасаемся, что система здравоохранения не выдержит, если количество тяжелых пациентов увеличится. На весь Израиль 300 реанимационных коек. Если число пациентов реанимации достигнет 500, будет коллапс", – подчеркнул собеседник.

По его словам, к увеличению числа заболевших привел слишком быстрый выход страны из режима карантина.

"В Израиле, как и во многих других странах, решение о выходе из карантина правительство приняло под сильным экономическим давлением. Политики не руководствовались профессиональной медицинской оценкой. Но коронавирус не ушел. Возврат к жизни – это правильно и с экономической, и психологической точки зрения. Но выход из режима ограничений был слишком быстрым, и количество зараженных начало быстро расти. В Израиле проводят около 30 тыс. тестов в день. Только за прошедшие сутки в стране выявили 1960 новых случаев. Сейчас в больницах 336 пациентов в сложном состоянии", – сказал Гольдман.

Он полагает, что защита от коронавируса в виде вакцины появится не скоро.

"Новых апробированных препаратов все еще нет, и вакцины тоже нет. Пока у нас больше информации о том, как лечить COVID-19, чем о том, как прививать людей от него. И, судя по результатам научных исследований, которые проводятся, мы быстрее получим четкие протоколы лечения, чем вакцину от коронавируса. По крайней мере, таков контекст профессиональной дискуссии в Израиле", – отметил эксперт.

Рекомендации по профилактике инфекции за последнее время не изменились, подчеркнул Гольдман.

"Я горжусь своей принадлежностью к мировому медицинскому сообществу. Но с другой стороны, чувствую себя неловко, потому что единственное, что в 2020 году врачи мира могут рекомендовать людям: мойте руки, пользуйтесь антисептиками и соблюдайте дистанцию. Это позор. К сожалению, ничего более конкретного мы предложить не можем на сегодня. И эта ситуация в действительности показывает, насколько в мире отношение к медицине и здоровью было неправильным. К этой сфере относились как к чему-то второстепенному: не болит – не страшно. Сейчас время опомниться и поставить жизнь человека и его здоровье в приоритет", – заявил специалист.

Он рассказал, что эпидемия коронавируса в Израиле стала причиной экономической и политической нестабильности.

"Средства защиты не изменились: дистанция, маски, перчатки, антисептики. На пляжах людей на обязывают маски носить, но в общественных местах без них нельзя. Рестораны закрыты в пятницу и субботу, запрещены свадьбы и массовые мероприятия. Израиль вернулся в карантин, только он уже более смягченный. В стране миллион безработных. Это катастрофическое число, учитывая, что все население государства чуть больше девяти миллионов человек. Стоимость квартир и офисов упала в два раза. Почти все перешли на удаленную работу. Много митингов и забастовок, блокируют дом премьер-министра, потому что люди считают, что управление страной в условиях пандемии ведется неправильно. Не побоюсь этого слова – у нас хаос", – резюмировал Гольдман.

28 июля представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пандемия коронавируса не будет развиваться волнами, потому что это новый вирус, который "ведет себя по-другому". По словам Харрис, коронавирус не похож на грипп, который распространяется сезонно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 28 июля в мире подтверждено более 16,5 млн случаев инфицирования, из которых 654 тыс. – с летальным исходом. Более 9,6 млн заболевших уже выздоровели.

В ВОЗ подчеркивали, что коронавирус будет представлять опасность, пока не изобретут вакцину. В настоящее время проводятся испытания около 160 потенциальных вакцин.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к утру 30 июля коронавирусом в мире заразились 16 978 206 человек. Жертвами COVID-19 стали 666 239 человек, выздоровело 9 948 163 человека.

Теги: Израиль, вакцинация, больница, карантин, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Роман Гольдман
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