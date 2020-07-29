СМИ назвали цену американской вакцины против COVID-19

Курс вакцины, разрабатываемой американской компанией Moderna, в США и странах с высоким уровнем доходов будет составлять от $50 до $60, пишет Financial Times. 27 июля компания заявила о переходе к финальной фазе испытаний.

В Америке обсуждают, сколько может стоить прививка от COVID-19 Фото: ЕРА

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует, что курс ее вакцины от COVID-19 будет стоить $50−60. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Financial Times.

Эта цена будет действовать в США и государствах с высоким уровнем дохода, уточняет газета.

Представитель Moderna сказал, что ведутся переговоры с правительствами о поставках препарата, получившего предварительное название mRNA-1273, но вопрос цены назвал конфиденциальным.

Financial Times отмечает, что фармкомпании Pfizer и BioNTech в переговорах с американским правительством предполагали, что стоимость введения двух доз их вакцины не будет превышать $39.

В середине июля Moderna сообщила об успешном завершении второй фазы клинических исследований. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. 27 июля начата третья, финальная фаза испытаний mRNA-1273, в ней принимают участие 30 тыс. добровольцев.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру.