Зеленский поручил готовиться к местным выборам в условиях карантина

Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании поднял вопрос о подготовке к местным выборам, которые запланированы на 25 октября. По словам Зеленского, на выборах будут введены ограничения из-за коронавирусной инфекции.

Выборы на местах в Украине запланированы на 25 октября Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания заявил, что местные выборы, которые запланированы на 25 октября, пройдут на фоне ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в среду, 29 июля.

"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", – сказал Зеленский.

Глава МВД Украины Арсен Аваков обратил внимание на достаточное количество наблюдателей, которые будут следить за порядком во время проведения голосования.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Местные выборы обойдутся госбюджету в 2,25 млрд грн.