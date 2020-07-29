Данилов назвал коронавирус первой биологической мировой войной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что из-за коронавируса произошла первая биологическая война, которая охватила весь мир.

Данилов не сказал, кто начал эту войну Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 28 июля в эфире канала "Украина 24" заявил, что пандемия коронавируса является первой биологической мировой войной.

"Мы пока не можем сказать, кто ее раздувал, но это первая биологическая война. Она охватила весь мир. Кто в этом виноват – это вопрос второго ряда. Мы на него сейчас не можем дать ответ", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что из-за коронавируса страдает весь мир.

"Люди лишаются рабочих мест, нет развития экономики. 80% самолетов стоят в портах и не летают в небе", – рассказал глава СНБО.

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным университета Джонса Хопкинса на 29 июля, во всем мире коронавирусом заразилось 16 760 915 человек. Лидером по количеству заболевших является США. В стране 4 352 304 заболевших.