В ВСУ за сутки зафиксировано 34 новых случая COVID-19

По состоянию на 31 июля в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 189 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 34 новых случая COVID-19. Об этом 31 июля в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится восемь человек. В военно-медицинском клиническом центре Западного региона – трое военнослужащих, в военно-медицинском клиническом центре Южного региона – один военнослужащий и один работник ВСУ, в военном госпитале Белой Церкви – двое военных, в Черниговской городской больнице №2 – один работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 26 человек. В Киевской области – трое военнослужащих, один государственный служащий и трое работников ВСУ, во Львовской области – восемь военнослужащих, в Одесской, Харьковской и Ровенской областях – по одному военному, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях – по трое военнослужащих, в Сумской области – двое военных. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10.00 31 июля в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 189 человек.

За последние сутки в Украине подтвердили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 69 884, с начала эпидемии скончались 1693 пациента, выздоровели 38 752 человека.