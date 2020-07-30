У арестованного советника главы "Роскосмоса" Сафронова первый тест на коронавирус показал отрицательный результат

27 июля стало известно, что у советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат, он ожидает результатов второго теста.

Бывший журналист российского издания "Коммерсант", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, который был изолирован в СИЗО "Лефортово" с подозрением на коронавирус, сдал первый тест на COVID-19. Об этом РБК сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Первый тест оказался отрицательным. У Сафронова взяли второй тест.

"Второй уже брали у него, а результат будет через два дня. Если будет отрицательный второй, они сразу его возвратят в обычную камеру", – сказала Литвинович.

27 июля стало известно, что у Сафронова подозревают коронавирус.

Сафронова задержали утром 7 июля в Москве. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизмене. От сделки со следствием он отказался.