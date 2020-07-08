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Адвокаты российского журналиста Сафронова отказались дать подписку о неразглашении

Адвокаты экс-журналиста российских газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, отказались давать подписку о неразглашении материалов следствия.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов. "У нас вчера попытались отобрать подписку о неразглашении данных следствия, мы ее не дали. Мы дали подписку о неразглашении государственной тайны, но мы ее не увидели, поэтому разглашать просто нечего", – сказал он.

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