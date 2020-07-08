Адвокаты российского журналиста Сафронова отказались дать подписку о неразглашении

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.
"У нас вчера попытались отобрать подписку о неразглашении данных следствия, мы ее не дали. Мы дали подписку о неразглашении государственной тайны, но мы ее не увидели, поэтому разглашать просто нечего", – сказал он.
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