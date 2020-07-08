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В РФ Сафронова подозревают в передаче данных разведке Чехии, действовавшей в интересах США – адвокат

Следствие считает, что нынешний советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передал в 2017 году секретные сведения о военном сотрудничестве РФ с ближневосточной и африканской странами, рассказал адвокат Иван Павлов.

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Сафронова суд в Москве отправил под арест
Фото: ЕРА

Арестованного в Москве по делу о государственной измене бывшего корреспондента издания "Коммерсантъ", советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных разведке Чехии.

Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов, передает "Медуза".

"Дело было возбуждено 6-го числа, то есть вчера. Но в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили", – сказал он.

По данным Павлова, следствие считает, что Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка США, по версии обвинения, действовала под руководством США.

О задержании 30-летнего Сафронова стало известно утром 7 июля. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на "одну из спецслужб НАТО". В "Роскосмосе" заявили, что задержание советника не касается текущей работы в госкорпорации.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Защита намерена обжаловать меру пресечения.

Сафронов считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Теги: Россия, США, Чехия, арест, Роскосмос, разведка, следствие, журналисты, обвинение, суд, Иван Сафронов
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