В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" Рогозина, его обвинили в госизмене

Бывший журналист российских изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов, который в мае стал советником генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, обвиняется в государственной измене. В корпорации заявили, что задержание Сафронова не касается работы в "Роскосмосе".

Сафронов работает в "Роскосмосе" с мая 2020 года Фото: Ivan Safronov / Facebook

В Москве сотрудники ФСБ задержали советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщил телеграм-канал "Открытые медиа" со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел РФ.

"Советник главы "Роскосмоса", бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов действительно был задержан этим утром правоохранительными органами, рассказал "Открытым медиа" собеседник, близкий к руководству МВД. О каких именно претензиях к советнику главы "Роскосмоса" идет речь, источник не уточнил", – говорится в сообщении издания в Telegram.

Пресс-служба "Роскосмоса" подтвердила задержание Сафронова. Сообщается, что ему предъявлено обвинение по ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).

"На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации "Роскосмос", – говорится в сообщении.

Сафронов был назначен советником генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в "Роскосмосе" и на входящих в госкорпорацию предприятиях.

На своей предыдущей работе журналист занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Агентство РБК пишет, что из "Коммерсанта" Сафронов ушел после скандала с выходом статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В Совфеде материал называли не соответствующим действительности.