В России журналистку признали виновной в пропаганде терроризма

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева в 2018 году написала о теракте в здании архангельского управления ФСБ. Следком РФ обвинил ее в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Суд приговорил Прокопьеву к уплате штрафа.

2-й Западный окружной военный суд в российском Пскове 6 июля вынес приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которую обвиняли в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает "Медиазона".

Прокопьева должна будет уплатить штраф в размере 500 тыс. руб. ($7 тыс.), ее компьютер конфисковали в пользу государства.

Прокурор запрашивал для журналистки шесть лет реального лишения свободы; максимальное наказание по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета) – семь лет.

После заседания Прокопьева назвала главным успехом защиты то, что ей не запретили заниматься журналистикой. Она заявила, что считает себя невиновной и будет подавать апелляцию.

Люди, собравшиеся, чтобы поддержать обвиняемую, начали прямо на ступеньках суда собирать для нее деньги на уплату штрафа, на что женщина сказала: "Да вы с ума сошли!"

Уголовное дело против Прокопьевой возбудили из-за ее колонки о Михаиле Жлобицком — 17-летнем анархисте, который 31 октября 2018 года подорвал себя у входа в управление ФСБ по Архангельской области. По словам журналистки, лишая граждан легальных и ненасильственных способов политической борьбы, власть, как и во времена народовольцев, обрекает недовольных на радикализацию. Автор прочитала свою колонку в эфире "Эха Москвы в Пскове", позже ее перепечатал сайт "Псковская лента новостей"

Преследование Прокопьевой началось с того, что 7 ноября 2018 года автоматизированная система мониторинга средств массовых коммуникаций радиочастотного центра среагировала на слова "террорист" и "взрыв". Специалист группы мониторинга СМИ сочла текст подозрительным и доложила в управление Роскомнадзора по Псковской области. Следственный комитет усмотрел в действиях журналистки признаки преступления – попытку сформировать положительное отношение к Жлобицкому, писала "Медиазона".