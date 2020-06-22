Суд в РФ приговорил двух фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам

Второй Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге (РФ) вынес приговор двоим фигурантам дела "Сети": 25-летнему программисту Виктору Филинкову и 28-летнему промышленному альпинисту Юлию Бояршинову.

Как сообщает "Медуза", Филинкова приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, Бояршинова – к пяти с половиной годам.

Осужденные признаны виновными в участии в террористическом сообществе, Бояршинова также обвинили в незаконном хранении взрывчатки.

Подробнее о сути дела можно прочесть здесь.

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