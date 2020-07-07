Собчак задержали в центре Москвы

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак задержали во время митинга в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

В Москве на Лубянке, где проходил митинг в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, ставшего фигурантом дела о государственной измене, сотрудники правоохранительных органов задержали журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает "Медиазона" на своей странице в Twitter.

"Она не держала плакат, но надела футболку с надписью "Свободу Ивану Сафронову", – говорится в сообщении.

Ксению Собчак задержали на Лубянке. Она не держала плакат, но надела футболку «Свободу Ивану Сафронову» https://t.co/6kY7xKPN33



Видео: Дарья Гуськова / Медиазона pic.twitter.com/yTGefUj5gP — Медиазона (@mediazzzona) July 7, 2020