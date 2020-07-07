Советника главы "Роскосмоса" Сафронова арестовали до 6 сентября

Судья Лефортовского суда Москвы удовлетворил ходатайство следователя ФСБ об аресте задержанного по делу о госизмене экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, который является советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Защита Сафронова намерена обжаловать решение суда

Фото: ЕРА