В России задержали бывшую журналистку "Медузы". Это может быть связано с делом о госизмене

Официально причина обыска и задержания для допроса бывшей журналистки издания "Медуза" Таисии Бекбулатовой не называлась. "Медиазона" указывала, что она близко знакома с бывшим журналистом российского "Коммерсанта" Иваном Сафроновым, которого сегодня задержали по обвинению в госизмене.

ФСБ обвинила Сафронова в работе на "спецслужбу одной из стран НАТО" Фото: depositphotos.com

В России задержали для допроса в качестве свидетеля бывшую журналистку "Медузы", главреда издания "Холод" Таисию Бекбулатову. Об этом сообщил в Telegram глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Таисию Бекбулатову в статусе свидетеля везут на допрос. Адвокат Николай Васильев с ней", – написал он.

Других деталей Чиков не привел.

"Медуза" сообщила, что обыск у Бекбулатовой проходил сегодня утром.

"С чем связан обыск, неизвестно, но, судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова в течение нескольких лет встречалась с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым", – пишет "Медиазона".

О задержании 30-летнего бывшего журналиста газеты "Коммерсантъ", советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова стало известно утром 7 июля. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на "одну из спецслужб НАТО". В "Роскосмосе" заявили, что задержание советника не касается текущей работы в госкорпорации.