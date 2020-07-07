В России уже идет охота на журналистов и "творческую интеллигенцию". Обнуленец торжествует, у него развязаны руки, теперь можно совсем все

"Задержан помощник Рогозина Иван Сафронов". Это неправильный заголовок.

Правильный: "По обвинению в госизмене задержан журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей". И вот так все становится ясно.

Многолетний военный обозреватель "Коммерсанта", отец которого "выпал из окна" при расследовании махинаций в минобороны. Журналист, из-за статьи которого о Матвиенко разогнали всю политическую редакцию газеты. Человек, который сразу ушел из "Ведомостей" после прихода туда Шмарова.

И вот теперь – дело о госизмене. Мы незаметно, как это всегда и бывает, пробили хрупкое дно, попали на новый виток репрессий. За мнение Светлане Прокопьевой требуют шесть лет. Крупнейшего русского режиссера Кирилла Серебренникова годами таскают по судам. И если здесь еще спасает огласка (пока спасает!), то в делах "Сети" и "Нового величия" надежды нет, а сколько таких дел.

По безумным статьям о терроризме, госизмене – все, как в хорошо памятные 30-е.

Чем закончился вчерашний день? Ударом шокером в пах Егору Лесных и уголовным делом на Петра Верзилова за канадский паспорт. Чем начался сегодняшний день? Обысками у крымских татар. Мы не замечаем, привыкли, это далеко. А продолжился день тем, что близко.

Охота идет уже не на политиков и активистов, теперь в прицеле журналисты и "творческая интеллигенция".

И кто там рассчитывал на прокурора Краснова? Вот он, во всей красе. В этой системе нормальные люди долго не живут. Или мутируют, или уходят.

Обнуленец торжествует, у него развязаны руки, теперь можно совсем все. А люди – что люди, они привычно промолчат. Facebook у дрезденского резидента нет и не будет.

Что можно сделать прямо сейчас? Как противостоять? Приезжайте в Люблинский суд в 15.00. Там в очередной раз попробуют огласить сроки для ребят из "Нового величия". Все, что у нас есть сейчас, – это солидарность.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора