В России задержали советника Рогозина. Это может быть связано с делом о госизмене

7 июля в России задержан советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, бывший журналист газеты "Коммерсантъ" Иван Сафронов.

По данным Telegram-канала Life Shot, его задержали в Москве. Информацию о задержании Сафронова также подтверждают источники "Открытых медиа" и ТАСС.

Задержание, возможно, связано с делом о госизмене. Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

Сафронов работает советником Рогозина с мая 2020 года, напоминает "Медуза". Он должен был заняться информационной политикой в "Роскосмосе" и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, а также курировать ряд специальных программ.