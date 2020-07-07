В России задержали советника Рогозина. Это может быть связано с делом о госизмене

По данным Telegram-канала Life Shot, его задержали в Москве. Информацию о задержании Сафронова также подтверждают источники "Открытых медиа" и ТАСС.
Задержание, возможно, связано с делом о госизмене. Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.
Сафронов работает советником Рогозина с мая 2020 года, напоминает "Медуза". Он должен был заняться информационной политикой в "Роскосмосе" и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, а также курировать ряд специальных программ.
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