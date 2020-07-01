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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Бывшего крымского депутата Ганыша, осужденного за госизмену, задержали и отправили в киевское СИЗО. Адвокат выразил недоумение

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о задержании экс-депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша, который "безосновательно находился на свободе". Адвокат Ганыша Андрей Руденко утверждает, что его подзащитный был под домашним арестом в ожидании решения по кассационной жалобе.

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Ганыш (на фото) не скрывался, а был отпущен под домашний арест, утверждает адвокат
Ганыш (на фото) не скрывался, а был отпущен под домашний арест, утверждает адвокат
Фото: ru.krymr.com

Бывший депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Василий Ганыш, осужденный за совершение государственной измены, задержан и помещен в СИЗО. Об этом 1 июля сообщила в Telegram прокуратура АРК.

В 2018 году Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам лишения свободы. Ему вменяли способствование подрывной деятельности России на территории Украины путем участия в голосовании за российскую "конституцию Крыма". 

"На момент вступления приговора суда в законную силу осужденный не находился под стражей и до этого момента безосновательно продолжал находиться на свободе. Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в киевское СИЗО", – сказано в сообщении прокуратуры.

Адвокат экс-депутата Андрей Руденко сказал в комментарии проекту "Крым.Реалии", что его подзащитный находился под домашним арестом и не скрывался от следствия, а прокуратура АРК решила самостоятельно привести в действие приговор суда. Руденко добавил, что решение по кассационной жалобе Ганыша на приговор ожидается в июле.

В марте 2015 года ГПУ объявила в розыск 76 бывших депутатов Верховного Совета Крыма. Ганыш был задержан 28 апреля 2015 года в пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области Службой безопасности Украины совместно с Государственной пограничной службой. Свою вину в госизмене обвиняемый отрицал.

Теги: Киев, Крым, прокуратура, СИЗО, госизмена, Василий Ганыш, задержание, домашний арест
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