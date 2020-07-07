В России большинство врачей не доверяют официальной статистике по COVID-19 – соцопрос

По данным соцопроса российского Фонда общественного мнения и "Левада-центра", около 60% работающих с COVID-19 врачей в РФ не верят официальной статистике по коронавирусу, снижается доверие к ней и граждан России в целом.

Россия находится на четвертом месте в мире по масштабу распространения коронавируса Фото: ЕРА

Почти 60% российских врачей, которые приняли участие в соцопросе, организованном международной исследовательской организацией ESOMAR, заявили, что не верят официальной статистике РФ по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и умерших заниженными.

Соцопрос был проведен Фондом общественного мнения и "Левада-центром", его результаты обнародовало издание "Ведомости".

Всего было опрошено 502 врача, у 60% из которых есть опыт работы с пациентами, имеющими симптомы COVID-19, а 16% работают в так называемой "красной зоне", где лечат больных.

В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49% и 47% респондентов, 9% и 11% опрошенных считают цифры завышенными. В правдивость информации о заразившихся и погибших верят соответственно 23% и 21% опрошенных.

64% респондентов считают, что государство недостаточно делает для выявления заболевших и оснащения медучреждений.

По данным соцопроса, доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: в начале апреля ей доверяли 58–59%, в конце июня – 46–47%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,6 млн, из них более 6,3 млн вылечились, а более 538 тыс. умерли. Больше всего подтвержденных случаев заражения в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн) и Индии (719 тыс.).

В России по официальной статистике коронавирусом инфицированы 693 215 человек, умерли от COVID 10 478 человек. Страна находится на четвертом месте в мире по масштабу распространения коронавируса.