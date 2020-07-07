Иноземцев: Россия похожа на машину, которая движется по встречной полосе и почему-то удивляется, что от нее все шарахаются

Россия похожа на машину, которая движется по встречной полосе и при этом удивляется, что от нее все "шарахаются". Такое мнение в программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман высказал экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Россия не столько сейчас именно отстает, а она просто реально идет против всех основных тенденций. По всему миру (в Европе, в Америке) идет развитие секулярных идей – Россия ударяется в религиозность. Везде идет освобождение демократии – Россия выстраивает какие-то безумные авторитарные формы. Везде идет попытка максимального социального многообразия – Россия выступает в защиту традиционных ценностей. Везде развивается предпринимательство и инновационная экономика – Россия ставит на госкомпании и на нефтянку. То есть вот реально мы видим, что в очень многих направлениях Россия просто идет… в одной из статей и книг я говорил о том, что Россия очень похожа на автомашину, которая движется по встречной полосе и почему-то удивляется, что от нее все шарахаются. Ну вот, собственно, так", – подчеркнул Иноземцев.

Иноземцев: Крым и Донбасс нужно возвращать, они не стоят того, чтобы оказываться в изоляции, в которой сегодня оказалась Россия. Читайте полную версию интервью

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