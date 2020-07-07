Помпео приветствовал решение Великобритании ввести новые санкции против России

Глава Госдепартамента США Майк Помпео, комментируя применение Великобританией новых санкций, назвал Штаты и Соединенное Королевство мировыми лидерами по защите прав человека.

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал решение Великобритании ввести санкции против 47 иностранных граждан, в том числе 25 россиян, в соответствии с "законом Магнитского". Об этом он написал в Twitter 6 июля.

"Мы приветствуем установление Великобританией глобального санкционного режима прав человека, который будет способствовать ответственности за серьезные нарушения свобод. Великобритания является мировым лидером и нашим близким партнером в продвижении и защите прав человека", – заявил Помпео.

We welcome the UK’s establishment of a Global Human Rights sanctions regime that promotes accountability for serious Human Rights abuses. The UK is a global leader and our close partner in promoting and protecting human rights. #GlobalMagnitsky — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 6, 2020

О введении санкций в рамках "закона Магнитского" министерство иностранных дел Великобритании сообщило 6 июля. В список из 47 человек вошли 25 граждан России, которых Соединенное Королевство считает причастными к смерти адвоката, сотрудника компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, а также другие чиновники, причастные, по мнению Лондона, к нарушениям прав человека. В частности, под британские санкции попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, замминистра внутренних дел Алексей Аничин и другие.

Кроме того, в перечень включены граждане Мьянмы и Саудовской Аравии.

1 мая 2018 года Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и отмывании денег, включив в него "поправку Магнитского", которая налагает запреты на выдачу виз и замораживает активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека. В 2019 году министр иностранных дел Доминик Рааб заявлял, что и после Brexit Великобритания сможет применять "поправку Магнитского".

Законы, названные в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в США, Канаде и ряде государств ЕС.