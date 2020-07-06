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Великобритания ввела санкции против Бастрыкина и еще 24 россиян

Правительство Соединенного Королевства опубликовало список из 47 человек, в отношении которых введены национальные санкции в рамках "закона Магнитского". В перечне 25 граждан РФ, среди них – глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Лондон объявил о санкциях против причастных к нарушению прав человека
Лондон объявил о санкциях против причастных к нарушению прав человека
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Великобритании 6 июля обнародовало список лиц, в отношении которых вводятся санкции в рамках закона 2018 года о противодействии отмыванию денег.

В списке 25 граждан России, среди них – глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также санкции наложены на заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня и заместителя министра внутренних дел Алексея Аничина.

В перечень вошли те, кого Великобритания считает причастными к смерти адвоката, сотрудника компании Hermitage Capital Сергея Магнитского: следователь Олег Сильченко, начальник тюрьмы "Матросская тишина" Фикрет Тагиев, судья Алексей Криворучко и другие.

Всего Лондон ввел санкции против 47 человек; помимо россиян, это граждане Мьянмы и Саудовской Аравии, причастные к нарушениям прав человека.

В МИД Великобритании напомнили, что, согласно договору о Brexit, санкции ЕС, введенные за нарушение прав человека, будут действовать на территории страны до 31 декабря 2020 года, затем будет применяться исключительно национальное санкционное законодательство.

1 мая 2018 года Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и отмывании денег, включив в него "поправку Магнитского", которая налагает запреты на выдачу виз и замораживает активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека. В 2019 году министр иностранных дел Доминик Рааб заявлял, что и после Brexit Великобритания сможет применять "поправку Магнитского".

Законы, названные в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в СШАКанаде и ряде государств ЕС.

Теги: Россия, Великобритания, санкции, Саудовская Аравия, права человека, МИД Великобритании, Александр Бастрыкин, Мьянма, Brexit, закон Магнитского
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