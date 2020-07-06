Иноземцев: В России минимальная зарплата – меньше $200 в месяц. А в США пособие по безработице в связи с эпидемией – $600 в неделю

Иноземцев: Бюджет США по расходам составляет около $4 трлн, что превышает российский бюджет приблизительно в 12–13 раз Фото: svoboda.org

При сравнении паритета покупательной способности Россия оказывается беднее США примерно в пять раз, однако остальные экономические показатели говорят о тотальном превосходстве Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Да, можно говорить о том, что у России 3% [мирового] ВВП, если говорить о паритете покупательной способности. Но в глобальной экономике, по большому счету, действуют только рыночные цифры, а рыночный ВВП Российской Федерации на сегодняшний день составляет приблизительно $1,5 трлн. То есть если мы возьмем мировой ВВП, приближающийся к $100 трлн, то это меньше 2% в любом случае", – сказал экономист.

По его словам, США не просто удерживают 15-процентную долю мирового ВВП; в этой стране построена высокотехнологичная экономика, тогда как экономика России вторична.

"Допустим, на уровне жизни обычного человека Америка богаче принципиально во много раз, потому что в России минимальный уровень оплаты труда – это 12 тыс. рублей (меньше $200 в месяц). В Америке сегодня пособие по безработице в связи с эпидемией – $600 в неделю. Да, в Америке более высокие цены, безусловно, но так или иначе сам по себе масштаб оборачиваемых денег совершенно другой. Бюджет Соединенных Штатов на сегодняшний день по расходам составляет около $4 трлн, что превышает российский бюджет приблизительно в 12–13 раз. И это означает, что американцы могут решать гораздо более важные стратегические задачи", – пояснил Иноземцев.

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Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

27 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении средств на борьбу с коронавирусом. Это самый крупный закон об экономической помощи гражданам и бизнесу за всю историю Соединенных Штатов. Общий размер средств, который будет выделен гражданам и частному бизнесу Америки, составил $2,2 трлн.

В Центробанке РФ предполагали, что выйти на докризисный уровень при пессимистическом сценарии развития событий российская экономика сможет только к 2022 году.

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