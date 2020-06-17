Крым, Путин, Собчак, Трамп, Медведев. Интервью Бацман с Иноземцевым. Трансляция

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Иноземцев родился в 1968 году в Горьком (сейчас Нижний Новгород). В 1989-м окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук.

После окончания вуза работал в банках "Кредит-Москва" и "Московско-Парижский банк". В 1999–2003 годах был председателем правления "Московско-Парижского банка". В 2003–2011 годах – главный редактор журнала "Свободная мысль".

В 2011–2014 годах входил в руководящие органы партий "Правое дело" и "Гражданская сила". На президентских выборах в России 2012 года работал в избирательном штабе миллиардера Михаила Прохорова, а на президентских выборах 2018 года сотрудничал со штабом телеведущей Ксении Собчак.

Иноземцев – старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве.

В 2010 году подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".