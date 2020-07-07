Песков заявил, что задержание советника главы "Роскосмоса" не связано с его журналистской деятельностью

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что нет необходимости брать под особый контроль Кремля дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвинили в государственной измене.

Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам, пишет "Медуза".

Он напомнил, что, работая в журналистике, Сафронов освещал работу правительства и работал в президентском пуле.

"И действительно, мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой и так далее и тому подобное. Мы знаем, что в последние месяцы Иван уже прекратил заниматься журналистской деятельностью и перешел на другую работу. Но, к сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много, и они работу выполняют очень качественно", – отметил Песков.

Отвечая на вопрос, готова ли администрация российского президента взять дело Сафронова под свой контроль, Песков сказал, что в этом нет необходимости.

"У Ивана будет возможность защищаться, иметь защиту. И в данном случае здесь не нужен никакой особый контроль", – добавил Песков.

О задержании Сафронова стало известно сегодня. В "Роскосмосе" сообщили, что задержание советника не касается текущей работы в госкорпорации. В ФСБ России заявили, что Сафронов работал на "одну из спецслужб НАТО".

Сафронов был назначен советником генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в "Роскосмосе" и на входящих в госкорпорацию предприятиях.

На своей предыдущей работе журналист занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Агентство РБК пишет, что из "Коммерсанта" Сафронов ушел после скандала с выходом статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В Совфеде материал называли не соответствующим действительности.