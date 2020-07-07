СМИ сообщили, что в Москве арестовали советника главы "Роскосмоса" Сафронова. Потом уточнили: судья еще в совещательной комнате

Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме избирает меру пресечения для задержанного по обвинению в госизмене экс-корреспондента российского "Коммерсанта" Ивана Сафронова, который является советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Судья удовлетворил ходатайство следователя по делу Сафронова

Фото: ЕРА

7 июля Лефортовский суд Москвы избирает меру пресечения для задержанного российскими спецслужбами по делу о государственной измене бывшего корреспондента издания "Коммерсантъ", советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Об этом сообщает РБК. Следователь ФСБ по особо важным делам потребовал арестовать Сафронова. Заседание суда проходит в закрытом режиме "из-за совершенно секретных сведений в деле". РБК написало, что Сафронова уже арестовали на два месяца. Позже агентство исправило новость, уточнив, что судья находится в совещательной комнате, куда удалился для вынесения решения. О задержании 30-летнего Сафронова стало известно утром 7 июля. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на "одну из спецслужб НАТО". В "Роскосмосе" заявили, что задержание советника не касается текущей работы в госкорпорации.