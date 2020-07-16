Суд в Москве оставил в силе решение об аресте Сафронова

Московской городской суд сегодня отказал адвокатам бывшего журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в ходатайстве отпустить его из-под ареста под личное поручительство известных журналистов.

Мосгорсуд сегодня утвердил решение об аресте бывшего журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщает РБК.

Апелляцию стороны защиты рассматривали в закрытом режиме из-за того, что в материалах дела, предложенных суду, есть ссылки на секретные данные.

Защита просила отпустить Сафронова под личное поручительство десятков российских журналистов и главредов. Следователь Александр Чабан, в свою очередь, заявил ходатайство о приобщении к материалам апелляции новых оперативных документов о Сафронове – тех, которые не представлялись в суд первой инстанции.

По мнению стороны защиты, таким образом следователь может попытаться "спасти свое положение".

Следователь Чабан известнен по делу о госизмене 76-летнего ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, пишет агентство.

13 июля журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку бывшего коллеги.

Утром 7 июля в Москве задержали Сафронова. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизмене.