Суд в Москве оставил в силе решение об аресте Сафронова

Мосгорсуд сегодня утвердил решение об аресте бывшего журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщает РБК.
Апелляцию стороны защиты рассматривали в закрытом режиме из-за того, что в материалах дела, предложенных суду, есть ссылки на секретные данные.
Защита просила отпустить Сафронова под личное поручительство десятков российских журналистов и главредов. Следователь Александр Чабан, в свою очередь, заявил ходатайство о приобщении к материалам апелляции новых оперативных документов о Сафронове – тех, которые не представлялись в суд первой инстанции.
По мнению стороны защиты, таким образом следователь может попытаться "спасти свое положение".
Следователь Чабан известнен по делу о госизмене 76-летнего ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, пишет агентство.
13 июля журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку бывшего коллеги.
Утром 7 июля в Москве задержали Сафронова. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".
По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.
Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.
Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.