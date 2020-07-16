За Сафронова поручились главреды российских СМИ

Несколько десятков российских журналистов, включая главредов "Коммерсанта", "Дождя", "Ведомостей" и Forbes, готовы взять под свое поручительство обвиняемого в госизмене экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Сегодня суд в Москве рассмотрит жалобу защиты экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на его арест. Несколько десятков российских журналистов готовы взять его под свое поручительство, пишет РБК.

Так, основатель издания The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавного редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов и бывший издатель "Ведомостей" Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

В списке поручителей в том числе профессор Высшей школы экономики, писатель Александр Архангельский, доцент ВШЭ Сергей Давыдов, заместитель главного редактора "Коммерсанта" Иван Сухов, главред The Bell Ирина Малкова, главред Forbes Николай Мазурин, главред телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, редакционный директор "Ведомостей" Юрий Кацман, бывший замглавреда "Ведомостей" Борис Сафронов, руководитель движения "Русь сидящая" Ольга Романова, многочисленные корреспонденты и редакторы "Коммерсанта".

По данным РБК, положительные характеристики Сафронову дали представители всех его работодателей, включая "Роскосмос".

13 июля журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку бывшего коллеги.

Утром 7 июля в Москве задержали Сафронова. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизмене.