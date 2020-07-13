Дело о госизмене. Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

В поддержку экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова выступили его коллеги из ТАСС, РБК, "Московского комсомольца", издания "Ведомости", "Российской газеты" и телеканала "Дождь".

В России журналисты, которые работают в кремлевском пуле, записали видео в поддержку арестованного по подозрению в госизмене экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Видео обнародовали на Facebook-странице "СвободуСафронову".

В поддержку бывшего журналиста выступили его коллеги из ТАСС, РБК, "Московского комсомольца", издания "Ведомости", "Российской газеты" и телеканала "Дождь".

Журналисты требуют от правоохранителей открытого следствия по делу Сафронова и настаивают на отсутствии доказательств в производстве о госизмене.

Утром 7 июля в Москве задержали Сафронова. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

7 июля в РФ прошли одиночные пикеты в поддержку Сафронова. По данным "Медузы", были задержаны 28 человек, всех их уже отпустили.