В России защита Сафронова обжаловала его арест

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы арестованного в Москве экс-журналиста Ивана Софронова, советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, заявил, что в материалах следствия нет доказательств причастности его подзащитного к госизмене.

Арест бывшего корреспондента издания "Коммерсантъ", советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, обжалован. Об этом 8 июля сообщил "Интерфаксу" адвокат Иван Павлов.

Он подчеркнул, что считает решение Лефортовского суда Москвы незаконным и необоснованным, в связи с чем просит его отменить.

По словам Павлова, в материалах дела, с которыми он ознакомился, нет ни обоснования "столь строгой меры пресечения", ни доказательств причастности Сафронова к преступлению.

Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, дату заседания назначат позже.

Утром 7 июля в Москве задержали советника главы "Роскосмоса", экс-журналиста российских газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на "одну из спецслужб НАТО".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

7 июля в РФ прошли одиночные пикеты в поддержку Сафронова. По данным "Медузы", были задержаны 28 человек, всех их уже отпустили.