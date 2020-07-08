США назвали аресты журналистов в РФ кампанией против свободы прессы. МИД РФ в ответ посоветовал "заняться своими делами"

В день ареста российского журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что преследование представителей СМИ в РФ начинает напоминать скоординированную кампанию.

Аресты журналистов в России напоминают кампанию против свободы прессы, написала 7 июля в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

7 июля в РФ проходила онлайн-конференция на тему "Мир глазами СМИ в 2020 году" с участием представителя МИД России Марии Захаровой.

"Россия глазами СМИ в 2020-м" – более актуальная тема. Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов – это начинает напоминать скоординированную кампанию против свободы прессы", – отметила Росс.

В ответ МИД РФ написал: "Занимайтесь своими делами".

Mind your own business. — MFA Russia * (@mfa_russia) July 7, 2020

Утром 7 июля в Москве задержали советника главы "Роскосмоса", экс-журналиста российских газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на "одну из спецслужб НАТО".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Защита намерена обжаловать меру пресечения.

Сафронов считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

7 июля в РФ прошли одиночные пикеты в поддержку Сафронова. По данным "Медузы", были задержаны 28 человек, всех их уже отпустили.