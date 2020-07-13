В России журналисту Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в РФ обвиняют в продаже государственных секретов, он не признает вину.

Следственное управление ФСБ России 13 июля предъявило журналисту, советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. Как сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов, его подзащитный не признает вину.



"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", – добавил Павлов.

Возле здания СИЗО "Лефортово" в Москве, где содержат обвиняемого, прошла акция в его поддержку. Полиция задержала 18 человек.

Ранее 13 июля стало известно, что кремлевский пресс-пул записал обращение в поддержку арестованного.

Сафронова задержали в Москве 7 июля. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".

По версии следствия, журналист в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.