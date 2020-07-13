ГОРДОН
 
 
МИР

В России журналисту Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в РФ обвиняют в продаже государственных секретов, он не признает вину.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сафронова обвиняют в связях с иностранными спецслужбами
Сафронова обвиняют в связях с иностранными спецслужбами
Фото: ЕРА

Следственное управление ФСБ России 13 июля предъявило журналисту, советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. Как сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов, его подзащитный не признает вину.

"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", – добавил Павлов.

Возле здания СИЗО "Лефортово" в Москве, где содержат обвиняемого, прошла акция в его поддержку. Полиция задержала 18 человек.

Ранее 13 июля стало известно, что кремлевский пресс-пул записал обращение в поддержку арестованного.

Сафронова задержали в Москве 7 июля. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО"

По версии следствия, журналист в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

Теги: Чехия, арест, ФСБ, госизмена, задержание, обвинение, Лефортово, Иван Сафронов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео
"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь
"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"От концов к середине". Фреймут показала, как правильно есть кукурузу
"От концов к середине". Фреймут показала, как правильно есть кукурузу
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"А с женой почему нет такой фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
"А с женой почему нет такой фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
"Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS