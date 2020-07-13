Полиция у СИЗО "Лефортово" в Москве задержала журналистов, выступавших в поддержку Сафронова

Профсоюз журналистов и работников СМИ России сегодня организовал акцию в поддержку экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова у СИЗО "Лефортово". Участники акции требуют прекратить преследование своих коллег и рассекретить дело Сафронова.

Сегодня в Москве на акции в поддержку экс-журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова начались задержания. Об этом сообщает "Новая газета".

Акция прошла у СИЗО "Лефортово", первой там задержали члена профсоюза журналистов Софью Русову, которая держала в руках плакат с надписью "Свободу Ивану Сафронову", причину задержания ей не назвали.

Следом за Русовой силовики увели в автозак корреспондента издания "Холод" Марию Карпенко, журналисток "Коммерсанта" Ольгу Алленову, Анну Поваго, Анну Васильеву, Юлию Галлямову и Лилию Галявиеву, редактора "Коммерсант-FM" Аллу Пугачеву, бывшего журналиста "Ведомостей" Татьяну Морозову и автора Avtozak LIVE Максима Кондратьева.

Издание пишет, что в СИЗО они пришли без плакатов, однако на них были надеты футболки с надписями "#Шпионования" и "Свободу Ивану Сафронову".

Акцию в поддержку Сафронова организовал профсоюз журналистов и работников СМИ. Участники акции требуют прекратить преследование своих коллег и рассекретить дело Сафронова.

К СИЗО "Лефортово" после начала акции подъехали автозаки и машины полиции. Правоохранители требовали от собравшихся разойтись.

По данным "ОВД-Инфо", задержаны уже 18 человек.

Сегодня стало известно, что журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку бывшего коллеги.

Утром 7 июля в Москве задержали Сафронова. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

7 июля в РФ прошли одиночные пикеты в поддержку Сафронова. По данным "Медузы", были задержаны 28 человек, всех их уже отпустили.