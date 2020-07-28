Советник "Роскосмоса" Сафронов отказался от сделки со следствием – адвокат

Следователь, который ведет дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить 10 лет тюрьмы, сообщил адвокат Иван Павлов.

Сафронов считает, что его преследуют за журналистскую деятельность Фото: ЕРА

Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого в РФ обвиняют в госизмене, сообщил, что его подзащитному предлагали сделку со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ивана Павлова, следователь предлагал Сафронову сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет.

При этом следователь требовал от советника главы "Роскосмоса" раскрытия источников информации.

Адвокат высказал мнение, что следствие противоречит самому себе, категорически отрицая связь обвинения с журналистской деятельностью Сафронова, при этом оказывается, что интерес представляют его источники информации.

Накануне стало известно, что у Сафронова подозревают коронавирус.

Сафронова задержали утром 7 июля в Москве. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы "Роскосмоса" считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизмене.