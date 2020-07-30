Болгария отменила ПЦР-тесты на коронавирус для граждан Украины

Болгария изменила условия въезда для граждан Украины. Теперь не нужно предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19 и проходить 14-дневный карантин.

В Болгарии у 11 155 человек выявили COVID-19 Фото: depositphotos.com

Болгария изменила условия въезда для украинских туристов и не будет требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Болгарии.

"С 31 июля по 31 августа гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на COVID-19, и без прохождения 14-дневного карантина", – сказано в сообщении.

Согласно статистике, в Болгарии к 30 июля COVID-19 выявили у 11 155 человек. Выздоровел 5971 человек, а умерли 368.

Министерство здравоохранения Болгарии 28 июля сообщало, что граждане Украины с 30 июля могут въезжать в страну только с отрицательным тестом на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.