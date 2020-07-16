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Украинцам разрешили въезжать в еще одну страну Европы без прохождения карантина

Правительство Болгарии продлило действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля.

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15 июля Кабинет Министров Украины отменил обязательную обсервацию по возвращении из Египта и Албании
15 июля Кабинет Министров Украины отменил обязательную обсервацию по возвращении из Египта и Албании
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Болгарии разрешило украинцам с 16 июля въезжать на территорию страны без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус. Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии в Facebook.

Вместе с тем правительство Болгарии продлило действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.bg/posts/3327212310836403

По данным минздрава Болгарии, в стране заболели COVID-19 7877 человек, из них 289 умерли.

15 июля Кабинет Министров Украины отменил обязательную обсервацию по возвращении из Египта и Албании.

Теги: Болгария, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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