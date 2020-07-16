Украинцам разрешили въезжать в еще одну страну Европы без прохождения карантина

Правительство Болгарии продлило действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля.

15 июля Кабинет Министров Украины отменил обязательную обсервацию по возвращении из Египта и Албании Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Болгарии разрешило украинцам с 16 июля въезжать на территорию страны без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус. Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии в Facebook.

Вместе с тем правительство Болгарии продлило действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля.

По данным минздрава Болгарии, в стране заболели COVID-19 7877 человек, из них 289 умерли.

15 июля Кабинет Министров Украины отменил обязательную обсервацию по возвращении из Египта и Албании.