Украинцам разрешили не проходить обсервацию после возвращения из двух туристических стран

После возвращения из Египта или Албании украинцам больше не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.

15 июля Украина снизила требования к государствам, которые относятся к "зеленой" зоне по распространению COVID-19 Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины отменил обязательную обсервацию по возвращению из двух туристических стран. Об этом 15 июля в Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной" зоне. Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", – отметил он.

Министр также добавил, что "Укрзалізниця" уже возобновила движение около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина, а именно 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,3 млн, из них более 7,39 млн вылечились, а более 578,6 тыс. умерли.

Решение о разделении стран на "красную" и "зеленую" зоны Минздрав Украины принял 15 июня. Изначально в "красную" зону входили 53 государства и территории, в которых показатель заболеваемости превышает 40 на 100 тыс. населения (с 7 июля – 62 страны). Граждане, прибывающие из этих стран в Украину, обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение "Дій вдома". Впоследствии Минздрав разрешил сократить срок изоляции при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

15 июля Украина снизила требования к государствам, которые относятся к "зеленой" зоне по распространению коронавирусной инфекции.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных, вылечился 28 131 пациент.