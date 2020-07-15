Украина снизила требования к странам из "зеленой" зоны по распространению COVID-19

К странам "зеленой" зоны по распространению коронавирусной инфекции будут относить государства, в которых меньше 55 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Ранее этот показатель составлял 40 активных случаев.

Украина снизила требования к государствам, которые относятся к "зеленой" зоне по распространению коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров 15 июля. Трансляция заседания велась на YouTube-канале правительства.

В частности, Кабмин решил относить к странам "зеленой" зоны те государства, в которых меньше 55 активных случаев коронавируса на 100 тыс. населения. Раньше этот показатель составлял 40 пациентов на 100 тыс. населения.

Это решение сегодня анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,3 млн, из них более 7,39 млн вылечились, а более 578,6 тыс. умерли.

Решение о разделении стран на "красную" и "зеленую" зоны Минздрав Украины принял 15 июня. Изначально в "красную" зону входили 53 государства и территории, в которых показатель заболеваемости превышает 40 на 100 тыс. населения (с 7 июля – 62 страны). Граждане, прибывающие из этих стран в Украину, обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение "Дій вдома". Впоследствии Минздрав разрешил сократить срок изоляции при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции (в Днепропетровской области – 1155). Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.