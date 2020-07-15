В ЕС объявили тендер на закупку лекарств из-за риска второй волны COVID-19 – СМИ

Тендер, в рамках которого будут разыскиваться лекарства для десяти стран – членов Европейского союза, просит производителей лекарств представить предложения к четвергу, отмечает Reuters.

Европейский союз ищет фирмы для поставки 24 лекарств для интенсивной терапии, стремясь решить проблему нехватки препаратов для пациентов с COVID-19 на фоне опасений из-за возможной второй волны болезни. Об этом агентству Reuters сообщил неназванный представитель ЕС.

Тендер, в рамках которого будут разыскиваться лекарства для десяти стран – членов Европейского союза, просит производителей лекарств представить предложения к четвергу. Это последний шаг исполнительной комиссии по координации закупок критических препаратов, вакцин и оборудования для членов ЕС в условиях пандемии COVID-19.

По словам источника, в ЕС испытывают нехватку анальгетиков, антибиотиков, мышечных релаксантов, обезболивающих и реанимационных препаратов. Название конкретных препаратов в тендере не указывается, поскольку процедура еще не завершена.

Согласно внутреннему документу ЕС, который получили журналисты Reuters, в апреле в странах ЕС не хватало около 100 препаратов для пациентов с COVID-19. Среди тех, которые отсутствуют или рискуют стать дефицитными, – парацетамол, фентанил, мидазолам и пропофол; реанимационные препараты добутамин и норадреналин; миорелаксанты цизатракурий и рокуроний; антибиотики пиперациллин, азитромицин и амоксициллин.

Эти препараты в основном используются при лечении критически больных пациентов с COVID-19, отмечает агентство.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,3 млн, из них более 7,39 млн вылечились, а более 578,6 тыс. умерли.