В Киеве за день за нарушения карантина оштрафовали почти 30 заведений

Среди нарушителей, на которых были составлены протоколы, – заведения общественного питания, магазины, промышленные и дошкольное учебные заведения, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook

Всего проверка была проведена на 112 объектах Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook

В Киеве накануне за нарушения требований карантина оштрафовали почти 29 заведений. Об этом 15 июля в Facebook сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Отмечается, что среди нарушителей, на которых составили протоколы, – 10 заведений общественного питания, 10 магазинов, восемь промышленных и одно дошкольное учебное заведение.

Всего проверка была проведена на 112 объектах. Из них 45 заведений общественного питания, 40 объектов торговли продовольственными товарами, 26 – непродовольственными товарами и детский сад.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабинет Министров Украины ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. С 22 июня Кабмин разрешил местным властям открывать заведения питания и размещения.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных, вылечился 28 131 пациент.

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 147 человек, это антирекорд. Общее количество больных в столице достигло 6497.