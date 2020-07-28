Болгария упростила правила въезда для граждан Украины

Украинцы с 30 июля смогут въехать на территорию Болгарии c отрицательным тестом на коронавирус. Об этом сообщило министерство здравоохранения Болгарии.

Правительство Болгарии упростило правила въезда для граждан Украины, Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдавии, Израиля и Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Болгарии 27 июля.

Граждане этих стран смогут посетить Болгарию с отрицательным тестом на коронавирус, проведенным за 72 часа до поездки. Украинцы смогут пересечь границу Болгарии с 30 июля, отмечено в сообщении.

ПЦР-тест не требуется для лиц, прибывающих в Болгарию из государств – членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Восточная Республика Уругвай. Они не подлежат 14-дневному карантину, уточнили в министерстве здравоохранения страны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 июля в мире коронавирусом заразилось 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели.