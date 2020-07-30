"Из нашей группы здоровы только я и оператор". Тодоренко сдала тест на коронавирус

По словам проживающей в России ведущей Регины Тодоренко, у двоих человек из ее съемочной группы медики диагностировали пневмонию, у остальных коронавирусом заразились близкие.

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко сдала отрицательный тест на коронавирус. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Ведущая призналась, что, несмотря на результаты теста, она все равно испытывает тревогу.

"Радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, так как я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких, у остальных в семьях есть больные коронавирусом", – призналась она.

По словам Тодоренко, в ее команде здоровы только два человека.

"Из нашей группы здоровы только я и оператор, таким составом и будем снимать дальше. Для меня это будет весьма интересный челлендж. Очень хочется порадовать вас и режиссера проекта потрясающим материалом, который мы наснимаем", – написала она.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В конце июля стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.