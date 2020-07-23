Тодоренко показала фигуру в купальнике

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко выбрала для фотосессии сдельный купальник желтого цвета.

Тодоренко: Что за чудо – места, которые мне удается посетить! Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена на фоне водоема.

Ведущая выбрала для фотосессии сдельный купальник желтого цвета, подвязав волосы косынкой такого же оттенка.

"Что за чудо – места, которые мне удается посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее. Нам остается всего лишь беречь эту красоту!" – подписала она фото.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.

В начале 2018 года Тодоренко призналась, что у нее отношения с российским певцом Владом Топаловым, а позже сообщила, что выходит за него замуж.

В декабре 2018-го у супругов родился сын.