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23 июля, 2020
 
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Тодоренко показала фигуру в купальнике

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко выбрала для фотосессии сдельный купальник желтого цвета.

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Тодоренко: Что за чудо места, которые мне удается посетить!
Тодоренко: Что за чудо – места, которые мне удается посетить! 
Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена на фоне водоема. 

Ведущая выбрала для фотосессии сдельный купальник желтого цвета, подвязав волосы косынкой такого же оттенка. 

"Что за чудо – места, которые мне удается посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее. Нам остается всего лишь беречь эту красоту!" – подписала она фото. 

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. 

В начале 2018 года Тодоренко призналась, что у нее отношения с российским певцом Владом Топаловым, а позже сообщила, что выходит за него замуж

В декабре 2018-го у супругов родился сын

Теги: Россия, Украина, телеведущая, Регина Тодоренко, фотосессия
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